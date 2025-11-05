米株価指数時間外でも下落、ダウ下げに転じるバーリ空売り懸念した売り継続 東京時間09:41現在 ダウ平均先物DEC 25月限47191.00（-23.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6780.00（-21.75-0.32%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25441.75（-133.50-0.52%）