リスク回避の円買い、日経1300円安米株は時間外でも下落バーリ氏が米AI逆張り 前日の米ハイテク株安を受けアジア株も下落スタート。日経平均は1300円超安、韓国株は4%超急落している。米株は時間外でも下落、ナスダックは0.6%安。 株安を受けリスク回避で円が上昇。ドル円は153.30円台に下落している。弱いNZ雇用統計を受けNZドル円は86.40円台まで下げ、約2週間ぶり安値。 「世紀の空売り」で知られ映画