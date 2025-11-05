兵庫県加古川市の国道で車14台が絡んだ死傷事故で、車列に突っ込んだとみられる車を運転し、死亡した男性（78）が事故前に意識を失いハンドルにもたれかかる状態だったと同乗者が証言していることが捜査関係者への取材で5日分かった。