4日昼前、大仙市の大曲西中学校の近くでクマが目撃されました。授業中に生徒が目撃したもので、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、4日午前11時半ごろ、大仙市内小友字中沢の山林にクマ1頭がいるのを、授業中だった大曲西中学校の生徒が見つけました。クマがいたのは、大曲西中学校から約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。