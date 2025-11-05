4日夜、由利本荘市で由利高校の敷地内にいるクマ1頭を生徒が目撃しました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、4日午後6時50分ごろ、由利本荘市川口字愛宕山の由利高校の駐車場にクマ1頭がいるのを女子生徒が目撃しました。クマの体長は約50センチだということです。警察が注意を呼びかけています。