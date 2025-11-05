ホリイフードサービスがストップ高の４３７円でカイ気配となっている。４日の取引終了後に２５年１１月末日時点の株主から株主優待制度を新設すると発表しており、これを好感する買いが流入している。 毎年１１月末日時点で５００株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じてジャパネットクーポン（１万～１０万円相当）、またはホリイフード食事券（１万５０００～１５万円相当）