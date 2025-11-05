オリンパスが５日ぶりに反発している。４日の取引終了後、自社株２４６３万６００株（消却前発行済み株数の２．１６％）を１１月２８日付で消却すると発表しており、好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は１１億１４４８万５７００株となる。 出所：MINKABU PRESS