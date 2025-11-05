ＴＯＡはストップ高カイ気配。４日取引終了後、上期（４～９月）の連結決算を発表した。売上高は２４０億５１００万円（前年同期比５．６％増）、営業利益は１２億５５００万円（同７８．２％増）となった。国内市場の好調が全体を牽引した。 更に配当方針の変更を発表。これまで年４０円の維持を基本に連結配当性向４５％を目安としていたが、変更後は安定配当年８５円・ＤＯＥ５％・連結配当性向８５％のいずれか高