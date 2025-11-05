午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１６、値下がり銘柄数は１１３３、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中１１業種が上昇。値上がり上位にその他製品、陸運、小売、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、機械など。 出所：MINKABU PRESS