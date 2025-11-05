移植治療を受けられない高齢の多発性骨髄腫患者さんに、新たな希望が生まれています。「これまでの治療では不十分だった患者さんたちが、ようやく強力な治療を受けられる時代になった」と語るのは、京都府立医科大学血液内科学教授の黒田純也医師。最新の4剤併用療法により、外来通院だけで日常生活を取り戻す患者さんが増えているといいます。どのように進化しているのか、詳しくお話を伺いました。 監修医師：黒田 純也（京