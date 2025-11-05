学級閉鎖は学校保健安全法に基づいて実施され、校長の判断により行われます。一般的には1学級において感染者と感染疑いの方を合わせて約20%以上となった場合に検討されますが、感染の拡大速度や地域の流行状況なども総合的に判断されます。早期発見には日常的な健康観察が欠かせず、養護教諭による適切な初期対応と感染者数の推移の記録が重要な役割を果たしています。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒業