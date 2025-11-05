¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ËÌÀî·Ê»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡¢SUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ïー¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö°¦¡×¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ý¥¹¥¿ー¡õPV ËÜºî¤Ï¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·¡¢»Ò