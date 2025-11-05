¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Â¼²¼¹§Â¢¤Î¥Ç¥Ó¥åー45¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÂ³¡¦½éÎøÊª¸ì～Â¼²¼¹§Â¢Ì¾¶Ê½¸～¡Ù¤¬¡¢12·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£Blu-ray¤Ë¤ÏÂåÉ½¶Ê¡Ö½éÎø¡×¡ÖÍÙ¤ê»Ò¡×MV¤ò¼ýÏ¿ ¥ê¥êー¥¹¤«¤é42Ç¯¡¢º£¤Þ¤¿¡Ö½éÎø¡×¤¬À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦Ä°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¼²¼¹§Â¢¡£Èþ¤·¤¤¾ð·Ê¡¢¤»¤Ä¤Ê¤¤Îø¡¢Ì´¤È´õË¾¡¢Â¼²¼¹§Â¢¤Î²Î¤Ë¤Ï¡È°¥½¥¡É¤È¡ÈÏ²Ì¡¡É