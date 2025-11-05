5日10時現在の日経平均株価は前日比1299.33円（-2.52％）安の5万197.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は416、値下がりは1133、変わらずは60と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は459.6円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が445.8円、東エレク が138.39円、ＴＤＫ が53.79円、フジクラ が45.62円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ