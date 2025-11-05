2025年11月2日、韓国・イーデイリーは「韓国空軍機が日本の自衛隊基地で給油を行うという史上初の計画を日韓政府が進めていたが、『独島（日本名：竹島）周辺の飛行が気に入らない』日本側が拒絶した」と報じた。日本メディアの報道を引用して伝えたもので、記事によると、韓国空軍は特殊飛行チーム「ブラックイーグルス」が11月中旬に中東で開かれるエアショーに参加するに当たり、沖縄で給油を受けたいと日本側に要請。自衛隊は