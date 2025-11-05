【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグ、カブスの今永昇太投手（３２）がフリーエージェント（ＦＡ）になると、４日に大リーグ公式サイトなどが報じた。球団は３年の契約延長の権利を行使せず、今永側も単年契約を結べる権利を行使しなかったという。今永はメジャー２年目の今季、けがで一時離脱し、２５試合に登板して９勝８敗、防御率３・７３。ポストシーズンでは２試合に登板した。メジャー通算成績は２４勝１１敗、防御率３