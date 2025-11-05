5日の東京株式市場、日経平均株価は一時下げ幅が1300円を超える大幅な値下がりとなっています。【映像】日経平均株価の下げ幅が一時1300円超え日経平均株価は、4日のニューヨーク市場でハイテク関連株が値下がりした流れを受けて、半導体とAI関連の銘柄が大きく値下がりしました。下げ幅は一時1300円を超えて、5万1000円を割り込んでいます。（ANNニュース）