ノーベル賞作家のカズオ・イシグロさんが、イギリスのチャールズ国王から名誉勲章を授与されました。4日の式典では、サッカー・元イングランド代表のデイビッド・ベッカムさんがナイトの爵位を授与されたほか、日系イギリス人作家のカズオ・イシグロさんは芸術や科学、公務などでの功績をたたえる「コンパニオン・オブ・オナー勲章」を授与されました。英国人作家カズオ・イシグロさん「公的な活動や慈善事業など様々な分野で懸