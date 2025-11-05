アメリカ南部・ケンタッキー州で貨物機が空港を離陸した直後、墜落しました。アメリカの連邦航空局によりますと、4日、ケンタッキー州ルイビルの空港を離陸した貨物機が直後に、空港のすぐ脇に墜落しました。貨物機の運航会社は、乗組員は3人で、現時点で死傷者は確認されていないとしています。一方、地元警察は複数の負傷者が出ていると発表しています。