徳川美術館の開館90周年を記念し、平安時代に描かれた現存最古の物語絵巻である、国宝「源氏物語絵巻」が10年ぶりに全点一挙公開されます。紫式部が著した『源氏物語』を、文章（詞書）と絵で表した巻物「源氏物語絵巻」。平安時代から現代まで、物語の人気とともに何度も絵画化され、さまざまな「源氏物語絵巻」が作られてきました。詞書の後ろに、その内容に呼応する絵をつないだ絵巻。右から左へ見る。国宝「源氏物語絵巻」竹