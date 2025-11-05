次期「iPhone 18 Pro」では「豊かで温かみのある新色」が登場すると報じられています。 ↑新色で人気はさらにアップ？（画像提供／アップル） リークアカウントのInstant Digitalによれば、iPhone 18 Proでは、「コーヒー」「パープル」「バーガンディ」のうち少なくとも1つが新色として提供されるそう。 コーヒーはブラウン（茶色）系で深く土のような色合となり、バーガンディはレッド（赤）系で豊かな深紅色に茶色や紫