キー・ポイントは、メール共有管理システム「GrpMail」が、鹿児島県信用保証協会に導入されたことを発表します。信用保証協会として初めての導入事例となり、2025年11月1日よりサービスが開始されています。 キー・ポイント メール共有管理システム「GrpMail」 導入先：鹿児島県信用保証協会サービス開始日：2025年11月1日「GrpMail」は、キー・ポイントが21年にわたり多くの企業に提供しているメール共有管理シス