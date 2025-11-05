ヨロズ物流は、2025年10月より、「CHAOYANGライトトラック用タイヤ」を販売中です。これまで4トン車からトレーラーといった大型車両向けを中心に展開してきましたが、新たにライトトラック向け製品がラインナップに加わりました。 ヨロズ物流 CHAOYANGライトトラック用タイヤ「AZ712」 発売時期：2025年10月今回販売が開始されたのは、主に2トン・3トン車クラスの中小型トラック（ライトトラック）向け製品です。