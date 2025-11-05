女優の菊池桃子（５７）が、再婚した夫と仲良し夫婦ショットを披露した。５日までにインスタグラムで「結婚記念日。美味（おい）しい和食と穏やかな時間」とつづり、シルバーヘアの夫と食事するショットをアップ。「旅ももっとしようと思います。＃結婚記念日」と楽しみにしていた。フォロワーは「本当に素敵なご夫婦ですね」「ナイスツーショット」「二人の穏やかで幸せな笑顔がとっても素敵です」「モモちゃんカワイイ」「