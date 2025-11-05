BLUERAYは、AE SOLAR(ドイツ)と連携し、建築物の美観と高い環境性能を両立させた次世代型の意匠性太陽光パネルを発表しました。意匠性に優れた「Veilシリーズ」をはじめ、「FROST」「PETROGLYPH」「EMERALD」、サイディング調パネルのハイブリッドモデルなどがラインナップされ、2025年3月より発売されます（予約受付中）。 BLUERAY 意匠性太陽光パネル「Veil (ヴェール)」シリーズ 製品名： Veil (ヴェール)発売