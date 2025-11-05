「GetPairr(ゲットペア)」は、純正CarPlay／Android Autoをワイヤレス接続に変える超小型アダプター「GetPairr Vista 2.0」をAmazonにて新発売しました。2025年11月4日から11月20日までの期間、40％OFFとなる発売記念キャンペーンも実施中です。 GetPairr「GetPairr Vista 2.0」 価格：7,880円(税込)販売場所：Amazon「GetPairr Vista 2.0」は、車載USBポートに挿すだけで、有線ケーブルの煩わしさを解消し、エン