タレント鈴木奈々（37）が4日までに、インスタグラムを更新。国家試験受験を報告した。鈴木は「今日はキャリアコンサルタント国家試験を受けてきました!」と報告。テキストを手に笑顔を見せるショットを載せると「久しぶりの試験にドキドキしました!」と振り返り「無事に終わって一安心です温かい鍋を食べてゆっくり休みたいと思います」と続けた。ハッシュタグを付け「#大人になって学ぶって楽しい」とも添えた。昨年に、父親と