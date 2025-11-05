日本テレビ黒田みゆアナウンサー（26）が4日までに、インスタグラムを更新。先輩アナとのスリーショットを公開した。黒田アナは「夏も終わり、もはや秋も深まってきておりますが、真夏の楽しかった思い出を、今更笑」と前置きし「初軽井沢、大好きな先輩と大満喫でした」とつづると、石川みなみアナ（29）と、元同局アナでフリーの笹崎里菜（33）との仲良しショットを投稿。併せて、涼しげな白タンクトップ姿で自身がブランコに乗