【SVリーグ】Astemoリヴァーレ茨城 0ー3 NECレッドロケッツ川崎（11月1日・女子第4節）【映像】ファンを沸かせたサーブ前の“高速”ルーティン女子バレーで、サーブ前にボールを指でクルクルと“ものすごい”勢いで回す超絶ルーティンがカッコ良すぎるとファンの注目を集める一コマがあった。大同生命SVリーグの女子第4節で、ホームのAstemoリヴァーレ茨城はNECレッドロケッツ川崎と対戦。第1セット19ー19と同点の場面で、注目