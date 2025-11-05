クマに関する情報です。富山市によりますときょう午前6時20分ごろ、富山市栗山でクマ本体の目撃情報がありました。現在、市の職員や猟友会が現地の確認を行っています。現場は、国道41号沿いにある農業用品や花の苗を販売する店の南側で、西側には工業団地の「とやまオムニパーク」や県総合運動公園がある場所です。付近の方は、十分注意してください。
