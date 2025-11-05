今シーズンでレースアンバサダー（レースクイーン）を卒業することを発表している辻門アネラ（31）が4日までにインスタグラムを更新。担当するチームの優勝、総合優勝3連覇を報告した。辻門は「Supergt 1号車は見事優勝。そしてシリーズチャンピオン3連覇を獲得しました」と、2日に栃木・モビリティリゾートもてぎで行われた自動車のスーパーGT最終第8戦の決勝で、担当するチームが優勝。総合優勝3連覇したことを報告、動画を公開