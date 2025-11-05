女優でモデルの堀田茜（33）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。「結婚式を挙げました」とウエディングドレスや白無垢（むく）姿を投稿した。「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！」とデコルテを大胆に露出した純白のドレスショットを公開。さらに「夢だった白無垢で茜霧島の鏡割り」とつづり、髪を後ろでまとめ