4日午後、北秋田市脇神の清鷹小学校敷地内の林でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと4日午後2時半ごろ、北秋田市脇神字塚ノ岱の清鷹小学校敷地内にある林にクマ1頭がいるのを、北秋田市の女性が目撃しました。クマの体長は約70センチだったということです。警察が住民に注意を呼びかけています。