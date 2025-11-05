巨人の石井琢朗新２軍監督が５日、ジャイアンツ球場とジャイアンツタウンスタジアムで行われている秋季練習で始動した。巨人には２０、２１年にコーチを務めて以来、５年ぶりの復帰。午前９時１５分ごろ、ユニホーム姿でジャイアンツ球場の室内練習場へ現れ、ウォーミングアップから熱視線を送った。石井氏は今季ＤｅＮＡで野手コーチを担当。４日に巨人の２軍監督就任が発表され、「強さというところをイメージするのであれば