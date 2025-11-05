TBS浦野芽良アナウンサー（23）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。スカジャン姿を公開した。浦野アナは「サンジャポ観てくださりましたか??」と問いかけ「若林先輩とスカジャンを着ました」と記述。自身が青、同局の若林有子アナ（29）が赤で、それぞれ虎が描かれたスカジャンを着用してポーズを決めるツーショットを披露した。フォロワーからは「たまりません」「カッコいい」などのコメントが寄せられた。