初競りにかけられるサクラエビを品定めする仲買人ら＝5日早朝、静岡市の由比漁港国内で静岡県の駿河湾のみで水揚げされるサクラエビの秋漁が解禁され、静岡市清水区の由比漁港で5日、初競りが行われた。初日の水揚げは約2.3トンで、昨秋と同じだった。近年は、漁獲量の減少が続いている。水揚げされたサクラエビのサイズは例年より小さかったという。夏場の水温が高かったことで、成長が遅れたとみられる。当初、初競りは先月3