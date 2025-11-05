2日に開かれた第10回世界媽祖文化フォーラムで、中国初の海上風・波浪観測衛星が「媽祖号」と命名された。中国新聞社が伝えた。この衛星は2027年に打ち上げ予定で、海上風・波浪状況をリアルタイムで監視し、海洋・気象予報の実施、海洋資源の開発促進、海洋防災・減災対策への技術支援を目的としている。媽祖（まそ）の本名は林黙といい、北宋時代の建隆元年（960年）に福建省莆田市の湄洲島で生まれた。生涯にわたり