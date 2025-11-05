中国の李強国務院総理は11月4日午後、上海で開催される第8回中国国際輸入博覧会に出席するため中国を訪れているジョージアのコバヒゼ首相、セルビアのマツット首相、ナイジェリアのタジュディーン下院議長とそれぞれ会談を行いました。（提供/CRI）