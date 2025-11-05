4日、鹿角市花輪の3か所の果樹園でクマによるものとみられる食害が相次ぎました。あわせてリンゴ約800個が被害にあっています。鹿角警察署の調べによりますと4日午前、鹿角市花輪字町端の果樹園を鹿角市の60代の男性が確認したところ、リンゴ約200個が食べられているのを発見しました。果樹園にはクマのものとみられるフンを確認しています。先月25日午後4時半ごろから4日午前10時ごろまでの間に被害にあったとみられています。ま