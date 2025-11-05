4日昼前、秋田市の明桜高校の敷地内でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと4日午前11時50分ごろ、秋田市下北手桜字守沢の明桜高校の敷地内にクマ1頭がいるのを、学校関係者が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。警察が注意を呼びかけています。