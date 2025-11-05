福岡県警八幡東署は5日、北九州市八幡東区尾倉3丁目付近で4日午後7時30分ごろ、イノシシの出没情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「（イノシシに出会った場合は）絶対に近づかない。エサを与えない。身の安全の確保を徹底するなどしましょう」と注意喚起している。