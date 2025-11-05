4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比251ドル44セント安の4万7085ドル24セントで取引を終えた。アメリカの金融大手ゴールドマン・サックスのソロモン最高経営責任者（CEO）は4日、「相場が10〜20％下がる可能性がある」と警鐘を鳴らした。人工知能（AI）普及に伴う成長への期待感から関連銘柄の上昇が目立ち、ダウ平均はこのところ最高値圏で推移しており、高値への警戒感から売りが出た。アメリカ政府