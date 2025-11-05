お笑いコンビ、コットンのきょん（37）が5日、TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）に出演。第1子誕生を生報告した。きょんは1日、自身のSNSで第1子の誕生を発表。MCの麒麟川島明から「きょんさん、第1子誕生おめでとうございます！」と祝われると、プレゼントを受け取り「ありがとう皆さま。お気遣いありがとうございます」と笑顔を見せた。妻でタレントのまつきりなの出産にも立ち会ったといい「分娩（ぶんべん）室で騒ぎす