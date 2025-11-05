５日の東京株式市場は売り先行で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比２０５円安の５万１２９１円と大幅続落。 前日に続き日経平均は先物主導で下値を探る動きとなっている。前日の米国株市場でＡＩ関連や半導体関連の主力銘柄に利食い急ぎの動きが観測される状況となり、ナスダック総合株価指数が２％を超える下げとなった。半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は４％安と更に下げが