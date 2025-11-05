ドル円理論価格1ドル＝153.91円（前日比-0.75円） 割高ゾーン：154.68より上 現値：153.60 割安ゾーン：153.14より下 過去5営業日の理論価格 2025/11/04154.66 2025/11/03154.69 2025/10/31154.16 2025/10/30154.16 2025/10/29152.23 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動