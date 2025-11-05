ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が３日（日本時間４日）、前日にドジャースタジアムで行われた優勝パレードやその後の祝勝イベントでの写真を投稿した。ワールドシリーズで３勝を挙げ、シリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手の写真は２枚あり一つは「ＫｅｙｓｔｏｔｈｅＣｉｔｙ」（街の鍵）と名づけられたパレードでの１枚。ウォルト・ディズニー・コンサートホールの前で手を上げて観衆の声援に応える山本