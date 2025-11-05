けさ（5日）、高松市で少なくとも住宅5棟が焼ける火事があり、1人がけがをして病院に運ばれました。 【写真を見る】屋根から燃え上がる炎鎮圧後の現場の様子 燃え盛る炎。黒い煙がたちのぼっています。午前6時20分ごろ、高松市香川町大野の村上悦子さんの住宅から火が出ているのを近くに住む人が見つけ、消防に通報しました。約40分後に鎮圧状態となりましたが鎮火には至っていません。この火事で木造2階建ての村上さんの住宅