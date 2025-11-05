監修医師：白井 沙良子（医師） 小児科専門医（日本小児科学会）。「International Parenting ＆ Health Insutitute Sleep Consultant（妊婦と子どもの睡眠コンサルタント）」保有者。慶應義塾大学医学部卒業。『はたらく細胞BABY』医療監修。2児の母。 クラインフェルター症候群の概要 クラインフェルター症候群は、Ｘ染色体を過剰に持つことで発症する男性の性染色体異常の疾患です。通常、男性の性染色体は「XY