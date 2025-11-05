パドレスは４日（日本時間５日）、ダルビッシュ有投手（３９）が１０月２９日（同３０日）に右ヒジに内部固定具を用いた側副靭帯修復手術を受け、成功したと発表した。球団によると手術はテキサス州アーリントンで行われ、レンジャーズのチームドクターでもあるキース・マイスター氏により執刀、屈筋腱修復も併せて実施されたという。通常、回復には１２〜１５か月を要するため、来季は全休し、復帰は４１歳になる２０２７年の見