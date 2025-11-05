セイコーウオッチは12月5日から、腕時計の新しい可能性を提案する“セイコー パワーデザインプロジェクト”のコレクション第1弾を各世界限定500本で発売する。価格は50,600円〜56,100円（税込み）。セイコーは、1881年に時計の修繕と販売から事業を開始し、1892年に掛時計の製造に着手。大正初期、懐中時計が主流の時代に、やがて来るだろう腕時計の時代に備え、セイコーは腕時計の試作・研究を続け、1913年には国産初の腕時計「ロ